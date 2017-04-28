В Донском сгорели деревянные сараи

Фото: vk.com/don_podsl

В борьбе с огнём были задействованы не меньше пяти пожарных расчётов. Никто не пострадал.

В Донском, рядом с домом № 13 по улице Горького, произошёл пожар. Горел блок деревянных сараев. В 15 метрах от построек находился жилой многоквартирный дом – из-за высокой температуры стёкла в окнах некоторых квартир полопались.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о пожаре поступило в 13.25. Чтобы не допустить распространения огня на жилые здания, сотрудники МЧС направили на место не меньше пяти пожарных расчётов. С огнём удалось справиться меньше, чем за полчаса – в 14.00 пожар был полностью ликвидирован.