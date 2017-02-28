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Смертельное ДТП на М-2 «Крым»: грузовик на встречке протаранил «Шевроле»
Фото УГИБДД по Тульской области.

Смертельное ДТП на М-2 «Крым»: грузовик на встречке протаранил «Шевроле»

Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи.

27 февраля в 21.05 на 218-м километре автодороги М-2 «Крым» грузовик «Вольво fh» под управлением 42-летнего водителя совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Клан». От удара легковушка перевернулась в кювет.

33-летний водитель «Шевроле» от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:30 0
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