Смертельное ДТП на М-2 «Крым»: грузовик на встречке протаранил «Шевроле»

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 февраля в 21.05 на 218-м километре автодороги М-2 «Крым» грузовик «Вольво fh» под управлением 42-летнего водителя совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Клан». От удара легковушка перевернулась в кювет.

33-летний водитель «Шевроле» от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.