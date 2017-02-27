В Туле на улице Ложевой «Мерседес» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 февраля в 13.20 в Туле на улице Ложевой возле дома № 122 водитель, управляя автомобилем «Мерседес», сбил пешехода.

68-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Пенсионерку с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.