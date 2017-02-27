Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на улице Ложевой «Мерседес» сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Женщину госпитализировали с многочисленными травмами.
22 февраля в 13.20 в Туле на улице Ложевой возле дома № 122 водитель, управляя автомобилем «Мерседес», сбил пешехода.
68-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
Пенсионерку с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
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