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В Туле на улице Ложевой «Мерседес» сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Ложевой «Мерседес» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

22 февраля в 13.20 в Туле на улице Ложевой возле дома № 122 водитель, управляя автомобилем «Мерседес», сбил пешехода.

68-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Пенсионерку с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:43 +1
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