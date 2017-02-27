Страшное ДТП на М-4: водитель попал под колеса собственного автомобиля

Фото УГИБДД по Тульской области.

По трагической случайности, мужчина вышел на дорогу в тот момент, когда в его «Тойоту» врезался «Опель». От удара «Тойота» придавила водителя.

23 февраля в 21.15 на 303-м километре автодороги М-4 «Дон» следовал «Опель Антара». 37-летняя женщина-водитель, предположительно, не справилась с управлением и столкнулась с попутным автомобилем, который скрылся с места ДТП.

Затем «Опель» врезался в стоящий на проезжей части автомобиль «Тойота Марк», который ранее попал в ДТП.

От удара «Тойота» наехала на мужчину, стоявшего на дороге. Это оказался 29-летний водитель указанной иномарки. Водитель «Тойоты» скончался в больнице.

Водителя «Опеля» и 28-летнего пассажира «Тойоты» после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.