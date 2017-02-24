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Судебные приставы выдворили из Тульской области 20 нелегальных мигрантов

Судебные приставы выдворили из Тульской области 20 нелегальных мигрантов

Жители ближнего зарубежья находились в нашем регионе незаконно.

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области на исполнение поступают судебные решения о принудительном выдворении иностранцев или лиц без гражданства.

21 февраля судебные приставы препроводили до пункта пропуска через государственную границу РФ 20 жителей ближнего зарубежья, которые находились на территории Тульской области нелегально.

Данное административное правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России.

Отметим, что с начала 2017 года приставы выдворили 90 нелегалов, большая часть которых — граждане Узбекистана, Таджикистана. Также среди выдворяемых — граждане Азербайджана и Украины.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 −1
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