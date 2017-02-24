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Тульские спортсмены завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе

Тульские спортсмены завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе

В нашей копилке — золото и серебро.

В Рязани прошел традиционный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Фёдора Полетаева.

Спортсмены из Тульской области завоевали золотую и серебряную медали. В категории до 84 килограммов победу одержал Игорь Благирев из Донского (также он выполнил норматив мастера спорта России).

В весе до 75 килограммов второе место занял воспитанник тульской ДЮСШ «Юность» Игорь Сергеев. Спортсменов подготовили Виктор Абрамов и Александр Сергеев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:48 0
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