В Алексине обокрали ювелирный магазин

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Злоумышленники проникли в помещение, расположенное на втором этаже торгового центра.

Накануне вечером в Алексине, на улице Тульской, неизвестные совершили кражу из ювелирного магазина, находящегося на втором этаже торгового центра.

Ущерб от содеянного сейчас подсчитывают владельцы торговой точки. Ведётся розыск преступников.

Как уточнил руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и личности злоумышленников.