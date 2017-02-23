Фото: novayagazeta-ug.ru
В Алексине обокрали ювелирный магазин
Злоумышленники проникли в помещение, расположенное на втором этаже торгового центра.
Накануне вечером в Алексине, на улице Тульской, неизвестные совершили кражу из ювелирного магазина, находящегося на втором этаже торгового центра.
Ущерб от содеянного сейчас подсчитывают владельцы торговой точки. Ведётся розыск преступников.
Как уточнил руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и личности злоумышленников.
Другие статьи по темам
Событие
Люди