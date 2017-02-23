новости
новости
Регистрация
Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
Фото: grodnonews.by

Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной

Текст соответствующего закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о введении бессрочной приватизации жилья для россиян.

Депутаты Госдумы рассматривали закон на протяжении трёх чтений – в текст вносились поправки и доработки. Однако 10 февраля нормативно-правовой акт был окончательно одобрен большинством голосов.

Бесплатная приватизация продлевалась уже несколько раз, и должна была закончиться 1 марта 2017 года, но теперь россияне получили бессрочное право оформления муниципального жилья в собственность.

Напомним, с 1 января вступили в силу новые правила начисления платы за социальный найм жилья. Ожидается, что скоро размер платежа снова будет увеличен.

Таким образом администрация города хочет сопоставить затраты собственников квартир, оплачивающих взносы за капремонт, с расходами нанимателей, которые от уплаты взносов освобождены.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
бесплатная приватизацияприватизациясоциальный найм жилья
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине обокрали ювелирный магазин
В Алексине обокрали ювелирный магазин
Правительство готовит россиянкам подарок к 8 марта
Правительство готовит россиянкам подарок к 8 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика