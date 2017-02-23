Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
Текст соответствующего закона опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о введении бессрочной приватизации жилья для россиян.
Депутаты Госдумы рассматривали закон на протяжении трёх чтений – в текст вносились поправки и доработки. Однако 10 февраля нормативно-правовой акт был окончательно одобрен большинством голосов.
Бесплатная приватизация продлевалась уже несколько раз, и должна была закончиться 1 марта 2017 года, но теперь россияне получили бессрочное право оформления муниципального жилья в собственность.
Напомним, с 1 января вступили в силу новые правила начисления платы за социальный найм жилья. Ожидается, что скоро размер платежа снова будет увеличен.
Таким образом администрация города хочет сопоставить затраты собственников квартир, оплачивающих взносы за капремонт, с расходами нанимателей, которые от уплаты взносов освобождены.