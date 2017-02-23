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В Туле поздравили героев Великой Отечественной войны
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Туле поздравили героев Великой Отечественной войны

Алексей Дюмин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника Отечества.

22 февраля в Тульском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества.

В нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, представители регионального правительства, герои Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военнослужащие, работники правоохранительных структур, воспитанники тульского суворовского военного училища, юнармейцы, кадеты.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества:

«Этот праздник, в первую очередь, посвящен тем, для кого военная служба стала призванием, тем, кто защищает жизнь и спокойствие граждан нашей страны, на ком держится суверенитет и военная мощь России. Этот праздник особенно важен для нас, для туляков. Веками жители тульского края самоотверженно сражались за свою землю. И сегодня, в наше непростое время туляки продолжают ковать оружие, которое охраняет границы нашей страны и помогает в борьбе с главным мировым злом – терроризмом».

Особые слова благодарности Губернатор Тульской области выразил ветеранам Великой Отечественной войны:

«Вы навсегда останетесь символом стойкости, мужества, отваги и героизма. Вы показали всему миру, как могут сражаться русские солдаты. То, что вы сделали для нас – бесценно. Благодаря вашим подвигам мы живем в мирное время, имеем возможность растить и воспитывать своих детей».

Затем состоялась церемония вручения наград, а завершилось мероприятие праздничным концертом.

Галерея
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Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 2
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 3
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Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 5
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 6
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Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 44
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 45
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 46
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 47
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 48
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 49
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 50
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 51
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 52
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 53
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 54
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 55
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 56
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 57
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 58
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 59
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 60
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 61
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 62
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 63
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 64
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 65
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 66
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 67
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 68
Торжественное поздравление героев Великой Отечественной войны, Фото: 69
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