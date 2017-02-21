В Щёкинском районе на пожаре погиб мужчина

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

20 февраля в Щёкинском районе в поселке Головеньковском в двухэтажном жилом доме произошел пожар. О возгорании квартиры, расположенной на втором этаже в д. 1 по улице Шахтерской, в 20.15 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные прибыли на место происшествия через две минуты. В 20.27 огонь был потушен.

В результате пожара погиб 60-летний мужчина.

В квартире выгорела комната, закоптились стены. Причина пожара устанавливается.