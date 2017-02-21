В Пролетарском районе Тулы найден незаконный павильон

Еще в декабре 2016 года владельца обязали снести незаконную постройку, но павильон стоит до сих пор.

На предыдущем оперативном совещании администрация Тулы подняла вопрос о том, насколько законно на пересечении улиц Калинина и Ложевой построили павильон, в котором располагалось кафе «Фламинго».

13 февраля 2017 года сотрудники управления по административно-техническому надзору (УАТН) выехали на место для проверки. Они установили, что заведение по указанному адрессу принадлежит ИП Гиясов Н.А. оглы.

Предприниматель предъявил проверяющим договор аренды земли от 22 июня 1998 года, справку минэкономразвития Тульской области от 1 ноября 2016 года об отсутствии задолженности по этому договору аренды и квитанцию об оплате от 9 февраля 2017 года.

Но, как оказалось, еще в августе 2016 года УАТН обращалось в управление экономического развития с просьбой освободить этот земельный участок.

По информации министерства, 27 сентября 2013 года договор аренды, предъявленный предпринимателем, был расторгнут уведомлением в порядке ст. 610 Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, схема размещения нестационарных торговых объектов, утвержденная постановлением администрации Тулы от 26 марта 2012 года, не предусматривает установки павильона на этом участке.

Заявление о включении в эту схему павильона поступило в управление экономического развития администрации города Тулы в октябре 2016 года, но после заседания комиссии, которое проводилось 6 декабря 2016 года, заявителю отказали.

А самое главное, еще 27 декабря 2016 года по иску министерства экономического развития Пролетарский районный суд Тулы обязал Гиясова Н.А. за свой счет в течение 14 дней с даты вступления решения суда в законную силу снести павильон, освободив земельный участок.

Данное решение вступило в законную силу 8 февраля 2017 года.

В данный момент министерство экономического развития провело проверку в рамках муниципального земельного контроля, выявило самовольный захват земельного участка, прилегающего к ранее арендованному участку.

Сейчас сотрудники министерства готовят документы в Управление Росреестра по Тульской области для привлечения предпринимателя к административной ответственности по статье 7.1 КоАП «Самовольное занятие земельного участка», а также материалы для обращения в суд об освобождении занятого земельного участка.