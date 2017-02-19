новости
новости
Регистрация
В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2017»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2017»

В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов.

18 февраля в Дубенском районе прошли традиционные областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Веденина-2017». Такой праздник проводится в Дубне с 1989 года.

В этом году на лыжню вышло более 400 спортсменов. Для каждой категории, от самых маленьких до взрослых, были подобраны соответствующие дистанции.

Победителей награждал заслуженный мастер спорта, двухкратный чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион СССР по лыжным гонкам, Почетный гражданин Тульской области и Дубенского района Вячеслав Петрович Веденин.

Галерея
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 1
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 2
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 3
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 4
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 5
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 6
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 7
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 8
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 9
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 10
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 11
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 12
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 13
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 14
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 15
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 16
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 17
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 18
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 19
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 20
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 21
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 22
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 23
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 24
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 25
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 26
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 27
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 28
«Лыжня Веденина-2017», Фото: 29
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаДубенский район
Прочее
лыжнялыжные гонки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где обвалилась крыша
В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где обвалилась крыша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика