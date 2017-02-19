В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2017»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов.

18 февраля в Дубенском районе прошли традиционные областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Веденина-2017». Такой праздник проводится в Дубне с 1989 года.

В этом году на лыжню вышло более 400 спортсменов. Для каждой категории, от самых маленьких до взрослых, были подобраны соответствующие дистанции.

Победителей награждал заслуженный мастер спорта, двухкратный чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион СССР по лыжным гонкам, Почетный гражданин Тульской области и Дубенского района Вячеслав Петрович Веденин.