В Узловой в жилом доме рухнула крыша

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В доме проживали шесть семей. К счастью, никто не пострадал.

18 февраля в Узловой случилось ЧП — в одноэтажном жилом доме, расположенном в поселке Партизан на улице Советской, из-за схода снежной наледи частично обрушилась кровля. Об этом в 16.50 сообщили в «Единую службу спасения — 112». На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

В доме проживали шесть семей. К счастью, никто не пострадал. Чердачные перекрытия, жилые помещения и имущество граждан не повреждены.

Отметим, что ранее дом был признан аварийным и включен в программу переселения в III квартале 2017 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, губернатор Алексей Дюмин распорядился предоставить пострадавшим семьям временное жилье.

В настоящий момент трем семьям предоставлены временные жилые помещения, еще три семьи находятся у родственников.