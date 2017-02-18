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В Узловой в жилом доме рухнула крыша
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловой в жилом доме рухнула крыша

В доме проживали шесть семей. К счастью, никто не пострадал.

18 февраля в Узловой случилось ЧП — в одноэтажном жилом доме, расположенном в поселке Партизан на улице Советской, из-за схода снежной наледи частично обрушилась кровля. Об этом в 16.50 сообщили в «Единую службу спасения — 112». На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

В доме проживали шесть семей. К счастью, никто не пострадал. Чердачные перекрытия, жилые помещения и имущество граждан не повреждены.

Отметим, что ранее дом был признан аварийным и включен в программу переселения в III квартале 2017 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, губернатор Алексей Дюмин распорядился предоставить пострадавшим семьям временное жилье.

В настоящий момент трем семьям предоставлены временные жилые помещения, еще три семьи находятся у родственников.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 23:33 +2
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