Тулячка Анастасия Войнова завоевала серебро на Кубке мира

В Кали (Колумбия) проходит Кубок мира по велоспорту на треке. Российские велосипедистки в командном спринте заняли второе место.

Тульская велосипедистка Анастасия Войнова вместе с москвичкой Дарьей Шмелёвой завоевала серебро в командном спринте на 3-м этапе Кубка мира по велоспорту на треке, проходящем в Кали (Колумбия).



В финале россиянки уступили немкам Мириам Вельте и Кристине Фогель, а бронзу получили спринтеры из Испании - Таня Кальво Барберо и Хелена Касас Руж.