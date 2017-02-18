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Тулячка Анастасия Войнова завоевала серебро на Кубке мира

Тулячка Анастасия Войнова завоевала серебро на Кубке мира

В Кали (Колумбия) проходит Кубок мира по велоспорту на треке. Российские велосипедистки в командном спринте заняли второе место.

Тульская велосипедистка Анастасия Войнова вместе с москвичкой Дарьей Шмелёвой завоевала серебро в командном спринте на 3-м этапе Кубка мира по велоспорту на треке, проходящем в Кали (Колумбия).

В финале россиянки уступили немкам Мириам Вельте и Кристине Фогель, а бронзу получили спринтеры из Испании - Таня Кальво Барберо и Хелена Касас Руж.

сегодня, в 15:50 +6
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