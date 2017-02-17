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Житель поселка Плеханово похитил оставленные без присмотра металлические трубы

Житель поселка Плеханово похитил оставленные без присмотра металлические трубы

А еще он с собой захватил сварную лестницу.

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, с придомовой территории в поселке Плеханово злоумышленник похитил 11 металлических труб и сварную лестницу, оставленные без присмотра.

Полицейские установили причастность к похищению 28-летнего безработного, ранее не судимого жителя Плеханово.

Он признался в содеянном. У подозреваемого обнаружено похищенное. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют мужчину на возможную причастность к аналогичным кражам. Об этом сообщает УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:10 +3
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