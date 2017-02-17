Тулячка осуждена за поддельный больничный лист

За день прогула ей придется выплатить серьезный штраф.

Мировой судья судебного участка № 61 Привокзального района Тулы вынес приговор 23-летней девушке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Судом установлено, что 24 августа 2016 года тулячка предоставила в отдел кадров по месту работы поддельный лист нетрудоспособности, согласно которому она с 22 по 23 августа была на больничном.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления девушке назначен штраф в размере 9 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебным департаментом Тульской области.