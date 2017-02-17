В Туле восстановят аэродром в Мясново

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Алексей Дюмин обсудил с председателем федерации авиамодельного спорта Юрием Моисеевым передачу аэродрома им. Бориса Сафонова в собственность Тулы.

16 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с председателем федерации авиамодельного спорта Тульской области Юрием Моисеевым. На встрече обсудили передачу аэродрома им. Бориса Сафонова в собственность города Тулы.

Ранее члены федерации обратились к главе региона с вопросом организации кордодрома, взлетно-посадочной полосы для авиамоделей. Губернатор дал поручение комитету Тульской области по спорту и молодежной политике подобрать площадку для аэроклуба. В качестве варианта рассмотрели использование территории аэродрома Мясново. Его взлетно-посадочная полоса находится на земельном участке, принадлежащем Министерству обороны России, и для реализации проекта её необходимо оформить в собственность города.

Евгений Авилов доложил, что по поручению губернатора Тульской области прошли и завершились успешно переговоры с Министерством обороны России.

В ближайшее время решение о передаче аэродрома в собственность города вступит в силу.

Алексей Дюмин поручил Михаилу Пантелееву, как руководителю профильного министерства, взять под личный контроль передачу данной территории на баланс города.



Юрий Моисеев

Юрий Моисеев напомнил, что исторически территория аэроклуба, находясь на попечении ДОСААФ, была хорошо развита – там тренировались десантники, парашютисты, дельтапланеристы, осуществлялась летная практика. Сейчас большая часть систем аэродрома пришла в негодность. Часть военного городка поддерживают в относительном порядке собственными силами.

Участники встречи обсудили финансовую сторону проекта. Часть средств на проектные работы заложена в городском бюджете, для полной же реализации проекта будут изысканы дополнительные источники финансирования вне бюджета.

Губернатор поддержал проект, отметив, что в регионе всегда были развиты авиационные виды спорта, которые необходимо возродить.