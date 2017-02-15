Щекинским наркоторговцам дали 23 года тюрьмы на двоих

Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор местным жителям 30-летнему Б. и 22-летнему К. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч.1 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств).

Мужчины приобретали крупные партии наркотиков, которые в дальнейшем перепродавали через Интернет. Расфасовка наркотиков происходила у Б. Получив оплату от клиента, Б. передавал информацию о закладке.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года. Б. получил 14 лет заключения, а К. — 9 лет.