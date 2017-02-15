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Щекинским наркоторговцам дали 23 года тюрьмы на двоих

Щекинским наркоторговцам дали 23 года тюрьмы на двоих

Мужчины покупали крупные партии, которые потом перепродавали, сообщает Прокуратура Тульской области.

Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор местным жителям 30-летнему Б. и 22-летнему К. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч.1 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств).

Мужчины приобретали крупные партии наркотиков, которые в дальнейшем перепродавали через Интернет. Расфасовка наркотиков происходила у Б. Получив оплату от клиента, Б. передавал информацию о закладке.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года. Б. получил 14 лет заключения, а К. — 9 лет.

сегодня, в 18:18 0
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