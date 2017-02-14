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Минстрой ожидает снижения ипотечной ставки ниже 10%

Минстрой ожидает снижения ипотечной ставки ниже 10%

Уже в этом году ставки по ипотеке могут снизиться до рекордно низкого за всю историю уровня.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что ставки по ипотеке могут упасть до 9,7-9,8%, невзирая на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки. Банкиры также считают, что ставки будут снижаться.

В начале февраля этого года первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у Президента Владимира Путина сообщил, что антикризисная мера по субсидированию ипотеки не будет продлеваться. Изначально планировалось, что программа субсидирования ставок, которая стартовала в марте 2015 года, будет действовать до 1 января 2017 года, но затем она была пролонгирована до марта 2017-го.

По словам Никиты Стасишина, причин для увеличения рыночных ставок без господдержки в Минстрое не видят. По мнению экспертов, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России к концу 2017 года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам.

Как пояснил Игорь Шувалов, с учетом стабилизации на финансовом рынке и низкой инфляции сейчас коммерческие банки уже предлагают кредиты на жилье от 12% годовых (уровень 2014 года), чего и добивалось правительство в рамках антикризисного плана.

Аналитики АИЖК ожидают, что в 2017 году ставки по ипотеке будут снижаться и к концу года опустятся до 11% и ниже.

А вот представители строительной отрасли более пессимистичны в своих ожиданиях. Например, на конференции «Коммерсанта», которая состоялась в конце прошлой недели, член правления «Лидер Инвест» (девелоперская «дочка» АФК «Система») Елена Воронина высказала мнение, что ставка по ипотеке в столице в этом году может подняться на 1,5-2 процентных пункта, а в регионах еще выше.

Она пояснила, что это связано с ужесточением политики банков и падением реальных доходов граждан.

Стоит отметить, что ставки по кредитам на покупку жилья в России никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа. Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине «нулевых» показателя в 14%. С развитием отрасли к 2007 году средняя ставка упала до 12%. Однако в кризис 2008-го снова выросла. Похожие движения ценовых параметров наблюдались и после 2014-го, когда было принято решение о господдержке ипотеки.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:59 0
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