В Тульской области при пожаре погиб мужчина
Его тело обнаружили в выгоревшей комнате квартиры в деревне Русятино Заокского района Тульской области.
Вчера, 13 февраля 2017 года, в 23.40 в «Единую службу спасения-112» сообщили о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Новой в деревне Русятино Заокского района. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-32 и ПСЧ-42.
Прибыв на место происшествия в 23.58, пожарные потушили огонь к 00.06.
В результате происшествия выгорела одна из комнат, в которой был обнаружен труп мужчины.
Причины пожара устанавливаются.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
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