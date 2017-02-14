В Тульской области при пожаре погиб мужчина

Его тело обнаружили в выгоревшей комнате квартиры в деревне Русятино Заокского района Тульской области.

Вчера, 13 февраля 2017 года, в 23.40 в «Единую службу спасения-112» сообщили о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Новой в деревне Русятино Заокского района. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-32 и ПСЧ-42.

Прибыв на место происшествия в 23.58, пожарные потушили огонь к 00.06.

В результате происшествия выгорела одна из комнат, в которой был обнаружен труп мужчины.

Причины пожара устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.