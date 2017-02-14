Погода в Туле 14 февраля: снег, сильный порывистый ветер

Синоптики обещают на сегодня теплую погоду с мокрым снегом, местами метель, и сильный ветер.

По данным сайта Метеоинфо, 14 февраля в Туле будет облачно, но тепло. Ночью снег, днем небольшой мокрый снег, переходящий в дождь – до 6 мм осадков, местами слабая метель, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит от -9 до -4 градусов, днем – от -2 до +3, но ощущаться будет чуть холоднее из-за сильного порывистого ветра.

Ветер западный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба.