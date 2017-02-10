В ДТП на М-2 «Крым» пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

Двое мужчин были госпитализированы, женщину после оказания медпомощи отпустили домой.

9 февраля в 7.55 на 234-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП: 24-летний водитель «Хёндэ Солярис» столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124 под управлением 23-летнего парня.

В аварии пострадали три человека.

Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 33-летняя пассажирка «Хёндэ» после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.