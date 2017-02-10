Туляк украл из тира арбалет и пневматическую винтовку

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже. 20-летний молодой человек, по предварительным данным, из помещения спортивного тира, расположенного в торговом центре в Пролетарском округе, украл пневматическую винтовку и арбалет.

В тир парень пробрался, подобрав ключ к двери.

Ущерб собственнику составил 10 тысяч рублей. Подозреваемый уже признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.