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Туляк украл из тира арбалет и пневматическую винтовку

Туляк украл из тира арбалет и пневматическую винтовку

Ущерб собственнику составил 10 тысяч рублей.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже. 20-летний молодой человек, по предварительным данным, из помещения спортивного тира, расположенного в торговом центре в Пролетарском округе, украл пневматическую винтовку и арбалет.

В тир парень пробрался, подобрав ключ к двери.

Ущерб собственнику составил 10 тысяч рублей. Подозреваемый уже признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:18 +2
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