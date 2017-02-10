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Из-за ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» образовалась огромная пробка
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» образовалась огромная пробка

По словам очевидцев, очередь из машин достигает шести километров.

10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП: столкнулись ГАЗ, «Субару» и «Опель». Автомобили получили серьезные повреждения. Грузовик вылетел на обочину. 

В аварии пострадали три человека: водитель ГАЗа, водитель и пассажир «Субару». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

На данный момент на трассе образовалась серьезная пробка. По словам очевидцев, она достигает шести километров.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Все подробности аварии уточняются. 

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Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 1
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 2
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 3
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 4
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 5
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 6
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 7
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 8
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 9
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 10
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 11
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 12
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 13
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 14
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 15
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 16
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 0
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