Из-за ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» образовалась огромная пробка

Фото Дмитрия Дзюбина.

По словам очевидцев, очередь из машин достигает шести километров.

10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП: столкнулись ГАЗ, «Субару» и «Опель». Автомобили получили серьезные повреждения. Грузовик вылетел на обочину.

В аварии пострадали три человека: водитель ГАЗа, водитель и пассажир «Субару». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

На данный момент на трассе образовалась серьезная пробка. По словам очевидцев, она достигает шести километров.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Все подробности аварии уточняются.