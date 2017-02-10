Фото Дмитрия Дзюбина.
Из-за ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» образовалась огромная пробка
По словам очевидцев, очередь из машин достигает шести километров.
10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло тройное ДТП: столкнулись ГАЗ, «Субару» и «Опель». Автомобили получили серьезные повреждения. Грузовик вылетел на обочину.
В аварии пострадали три человека: водитель ГАЗа, водитель и пассажир «Субару». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
На данный момент на трассе образовалась серьезная пробка. По словам очевидцев, она достигает шести километров.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Все подробности аварии уточняются.
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