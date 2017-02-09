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Тульские пожарные спасли 8 человек из горящей девятиэтажки в Мясново
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские пожарные спасли 8 человек из горящей девятиэтажки в Мясново

Среди спасенных есть один ребенок.

9 февраля в Туле в 18-м Мясновском проезде загорелась однокомнатная квартира на втором этаже девятиэтажки. Об этом сообщили в 14.32 в «Единую службу спасения-112».

Через пять минут на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. В 14.42 огонь удалось потушить.

Пожарные спасли из горящего дома восемь человек, среди которых был один ребенок.

При пожаре пострадал 66-летний мужчина. Он доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

В результате происшествия частично сгорела мебель, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:24 0
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