Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Тульские пожарные спасли 8 человек из горящей девятиэтажки в Мясново
Среди спасенных есть один ребенок.
9 февраля в Туле в 18-м Мясновском проезде загорелась однокомнатная квартира на втором этаже девятиэтажки. Об этом сообщили в 14.32 в «Единую службу спасения-112».
Через пять минут на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. В 14.42 огонь удалось потушить.
Пожарные спасли из горящего дома восемь человек, среди которых был один ребенок.
При пожаре пострадал 66-летний мужчина. Он доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.
В результате происшествия частично сгорела мебель, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
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