Тульская гимнастка Ксения Афанасьева завершает карьеру?

Сама спортсменка осенью заявила, что намерена вернуться в большой спорт. Вопрос решит Минспорта РФ.

Вопрос о завершении или продолжении карьеры спортивной гимнастки Ксении Афанасьевой решит Министерство спорта РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев.

«Афанасьева летом прошлого года получила серьёзную травму и до сих пор не восстановилась. В связи с этим сейчас решается вопрос о завершении её спортивной карьеры. Этот вопрос находится в компетенции федерального Министерства спорта», – отметил он.

Летом гимнастка на чемпионате Европы получила травму голеностопа, а осенью спортсменка оказалась вновь на больничной койке, но уже с заболеванием почек.

«У Ксении Афанасьевой очень серьёзное почечнокаменное заболевание, которое не лечится за неделю и даже за месяц. Она в больнице. Это уже всё, она завершает карьеру», — говорила в ноябре в интервью «Р-Спорт» старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

После же Родионенко заявила, что Афанасьева, из-за болезни не полетевшая на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, намерена карьеру продолжить. Аналогичного мнения придерживалась и сама гимнастика.

В конце января стало известно, что Ксения вошла в число кандидатов в основной состав сборной России по спортивной гимнастике на 2017 год.