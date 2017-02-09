новости
новости
Регистрация
Тульская гимнастка Ксения Афанасьева завершает карьеру?

Тульская гимнастка Ксения Афанасьева завершает карьеру?

Сама спортсменка осенью заявила, что намерена вернуться в большой спорт. Вопрос решит Минспорта РФ.

Вопрос о завершении или продолжении карьеры спортивной гимнастки Ксении Афанасьевой решит Министерство спорта РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев.

«Афанасьева летом прошлого года получила серьёзную травму и до сих пор не восстановилась. В связи с этим сейчас решается вопрос о завершении её спортивной карьеры. Этот вопрос находится в компетенции федерального Министерства спорта», – отметил он.

Летом гимнастка на чемпионате Европы получила травму голеностопа, а осенью спортсменка оказалась вновь на больничной койке, но уже с заболеванием почек.

 «У Ксении Афанасьевой очень серьёзное почечнокаменное заболевание, которое не лечится за неделю и даже за месяц. Она в больнице. Это уже всё, она завершает карьеру», — говорила в ноябре в интервью «Р-Спорт» старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

После же Родионенко заявила, что Афанасьева, из-за болезни не полетевшая на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, намерена карьеру продолжить. Аналогичного мнения придерживалась и сама гимнастика.

В конце января стало известно, что Ксения вошла в число кандидатов в основной состав сборной России по спортивной гимнастике на 2017 год. 

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 17:53 0
Другие статьи по темам
Люди
Ксения Афанасьева
Место
ТулаТульская область
Прочее
спортивная гимнастика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В интернете мошенники от имени приставов распространяют вирусные файлы
В интернете мошенники от имени приставов распространяют вирусные файлы
Тульские пожарные спасли 8 человек из горящей девятиэтажки в Мясново
Тульские пожарные спасли 8 человек из горящей девятиэтажки в Мясново
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика