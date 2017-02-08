новости
новости
Регистрация
Двое пьяных туляков с ножом напали на знакомую

Двое пьяных туляков с ножом напали на знакомую

Ранив женщину, злоумышленники отобрали у нее телефон и планшет.

Тульские полицейские задержали подозреваемых в разбое. По предварительным данным, двое ранее судимых мужчин были в гостях у 46-летней женщины в Пролетарском округе. Компания распивала спиртные напитки. А поздней ночью в процессе распития у них внезапно возник преступный умысел.

Нанеся хозяйке дома удар ножом, мужчины забрали принадлежащие ей мобильный телефон и планшет.

Ущерб составил 12 тысяч рублей. Женщина рассказала о преступлении в полицию. Полицейские нашли злоумышленников. 44-летний мужчина и его 28-летний подельник признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:07 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
разбойуголовное делоудар ножомполицейские

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет митинг в память о воинах-афганцах
В Туле пройдет митинг в память о воинах-афганцах
За прошлый год в Тульской области забраковали больше полутонны мяса
За прошлый год в Тульской области забраковали больше полутонны мяса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика