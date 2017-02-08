Двое пьяных туляков с ножом напали на знакомую

Тульские полицейские задержали подозреваемых в разбое. По предварительным данным, двое ранее судимых мужчин были в гостях у 46-летней женщины в Пролетарском округе. Компания распивала спиртные напитки. А поздней ночью в процессе распития у них внезапно возник преступный умысел.

Нанеся хозяйке дома удар ножом, мужчины забрали принадлежащие ей мобильный телефон и планшет.

Ущерб составил 12 тысяч рублей. Женщина рассказала о преступлении в полицию. Полицейские нашли злоумышленников. 44-летний мужчина и его 28-летний подельник признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.