Пьяный житель Новомосковска пытался задушить знакомую

К счастью, женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и позвонить в полицию.

Новомосковские следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.

По версии следствия, в январе 2017 года подозреваемый пришел в гости к знакомым — приятелю и его 32-летней жене. Компания стала выпивать.

Когда хозяин дома уснул, женщина попросила гостя покинуть жилище. Но мужчине это предложение не понравилось — в ответ он избил знакомую и попытался ее задушить.

К счастью, потерпевшая смогла вырваться из рук злоумышленника, закрыться в соседней комнате и позвонить в полицию.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование продолжается.