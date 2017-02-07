Пьер Карден пригласил тульский театр моды во Францию

На международный семинар, посвященный творчеству Пьера Кардена, из России отправились 13 представителей детских театров моды. Все они являются членами Ассоциации «Золотая игла» под патронажем Вячеслава Зайцева, которая стала организатором поездки. Всего в ассоциацию входят порядка 60 театров моды из России, Белоруссии, Казахстана и других стран.

– Детские театры моды – уникальный российский бренд. Во Франции нет детского образования в области моды, и европейские дизайнеры всегда с удивлением и восторгом относятся к нашей работе. Они не могут поверить, что дети, школьники самостоятельно шьют такие сложные костюмы, – говорят Елена Сергеева и Елена Мотох, руководители тульского театра-студии моды «Стиль». – Мы рассказали Пьеру Кардену о нашем театре, который является одним из старейших в России (ему уже 28 лет!), и сами, в свою очередь, пришли в восторг от жизнелюбия и таланта этого великого кутюрье.



Тулячки Елена Мотох и Елена Сергеева с Пьером Карденом.

Пьеру Кардену 94 года, но он по-прежнему ежедневно приходит в свою мастерскую и работает над новыми коллекциями – одежды, аксессуаров, а также мебели. Самые выдающиеся, знаковые вещи за почти 70-летнюю деятельность Кардена собраны в его музее – экспозиция занимает несколько этажей.

– Я говорю по-французски, поэтому нам удалось немного дольше остальных завладеть вниманием кутюрье, – рассказывает Елена Сергеева. – Мы рассказали ему о Туле, о нашем театре, подарили ему наше портфолио, и ему особенно понравились коллекции в русском стиле – «Краса России», «Храмы России» и другие. Карден вообще с большим интересом и теплом относится к России и готов поддерживать творчество российских детей.

По итогам визита тульский театр моды «Стиль» получил приглашение выступить во Франции, в резиденции Пьера Кардена, где будет организован фестиваль детских театров моды.



Баронесса Галина дю Буар, представительница Пьера Кардена в России,

с авторскими куклами от тулячки Елены Мотох.

– Наши коллекции в русском стиле уже понравились кутюрье на фотографиях, а «вживую», я уверена, они произведут на него еще более сильное впечатление, – говорит Елена Сергеева. – Мы рады, что талант наших детей отметили и нас пригласили на фестиваль наряду с самыми сильными коллективами России. Теперь нам предстоит решать вопрос с финансированием поездки, и будем надеяться, что она состоится: для детей участие в таком фестивале и общение с великим модельером будет бесценным опытом.



Справка Myslo

Театр-студия моды «Стиль» была создана в городском Дворце детского (юношеского) творчества в сентябре 1989 г. Входит в ассоциацию «Золотая игла» под патронажем Вячеслава Зайцева. «Стиль» является победителем и лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Ежегодно театр выпускает несколько коллекций, которые представляет на театрализованном шоу (оно, как правило, проходит в мае). В «Стиле» девочки от 5 до 20 лет занимаются моделированием и шитьем одежды, дефиле, актерским мастерством, искусством макияжа и причесок.



Пьер Карден – французский модельер, начинал в ателье Кристиана Диора, затем в 1950 году основал собственный дом моды. Считается одним из создателей стиля унисекс, а также изобретателем цветных чулок, высоких сапог, узких брюк на пуговицах, мини-сарафанов, пиджаков без воротника.

