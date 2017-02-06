Туляка похоронили с чужой головой
Это выяснилось лишь после эксгумации.
Но семья настаивала на проведении дополнительной ДНК-экспертизы и потребовала проведения эксгумации.
— Когда начали раскапывать могилу, на глубине 70 сантиметров нашли коробку, в которой находилась человеческая голова. Она была завернута в церковную ткань. Следователи подхоронили ее через семь месяцев после обнаружения туловища. А где взяли голову, я не знаю. Все останки завернули и отправили в судебный морг, — рассказывает вдова Анатолия Романова Нина.
При отборе образцов для экспертизы ДНК присутствовал адвокат.
Результаты экспертизы показали, что кости туловища принадлежат Анатолию Романову, а голова — не его.
— Независимая экспертиза показала, что череп ему не принадлежит. Когда я прихожу на могилу, нет чувства, что здесь похоронен родной человек. Надо проводить повторную эксгумацию и опять проводить независимую экспертизу. Хоронили его без меня и не поставили в известность, — рассказала дочь погибшего Светлана Романова.