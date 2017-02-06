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Туляка похоронили с чужой головой
Фото Life.ru.

Туляка похоронили с чужой головой

Это выяснилось лишь после эксгумации.

28 апреля 2013 года в деревне Башкино Тульской области без вести пропал 63-летний Анатолий Романов.
 
А через несколько месяцев на территории деревни в лесу полицейские обнаружили тело неизвестного мужчины без головы. Результаты исследования подтвердили, что погибший — тот самый пропавший Анатолий. Об этом пишет Life. На следующий день тело захоронили.
 

Но семья настаивала на проведении дополнительной ДНК-экспертизы и потребовала проведения эксгумации.

— Когда начали раскапывать могилу, на глубине 70 сантиметров нашли коробку, в которой находилась человеческая голова. Она была завернута в церковную ткань. Следователи подхоронили ее через семь месяцев после обнаружения туловища. А где взяли голову, я не знаю. Все останки завернули и отправили в судебный морг, — рассказывает вдова Анатолия Романова Нина.

При отборе образцов для экспертизы ДНК присутствовал адвокат.

Результаты экспертизы показали, что кости туловища принадлежат Анатолию Романову, а голова — не его.

— Независимая экспертиза показала, что череп ему не принадлежит. Когда я прихожу на могилу, нет чувства, что здесь похоронен родной человек. Надо проводить повторную эксгумацию и опять проводить независимую экспертизу. Хоронили его без меня и не поставили в известность, — рассказала дочь погибшего Светлана Романова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 0
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