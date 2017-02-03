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В Тульской области столкнулись маршрутка и ВАЗ

В Тульской области столкнулись маршрутка и ВАЗ

В аварии пострадал один человек, мужчина был госпитализирован с различными травмами.

3 февраля 2017 года в 10.48 в микрорайоне Северо-Задонск города Донской столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2107 и маршрутная «Газель».

В ДТП пострадал мужчина, он был госпитализирован с различными травмами.

К месту происшествия незамедлительно направили четыре человека из личного состава МЧС и одну единицу техники. В ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:51 0
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