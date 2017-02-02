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В Туле три центра образования станут именными

В Туле три центра образования станут именными

Имена выдающихся людей будут носить восемь центров образования.

Заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая провела рабочее совещание по вопросу о присвоении статуса именных тульским муниципальным общеобразовательным учреждениям. 

В управлении образования разработана дорожная карта на 2017 год по присвоению статуса именных восьми центрам образования города Тулы — они будут носить имена выдающихся людей. Педагогические коллективы пяти из них готовы выйти на обсуждение вопроса с родительской общественностью и далее — на заседании комиссии по историческому наследию и городской топонимии.

При этом центрами образования №№ 2, 5, 7 уже поданы документы в комиссию по историческому наследию и городской топонимии о присвоении им имен героев. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения станут называться:

  • Центр образования № 5 имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова;
  • Центр образования № 2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева;
  • Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского.

7 февраля состоится очередное заседание комиссии по историческому наследию и городской топонимии, где и будет рассмотрен этот вопрос.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:06 0
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