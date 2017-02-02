Алексей Дюмин посетил Тёпло-Огарёвский район

Фото пресс-службы правительства Тульской области

2 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин в день первой годовщины руководства регионом с рабочим визитом посетил Тёпло-Огарёвский район. Он проконтролировал исполнение поручений, данных им в ходе самой первой встречи с активом муниципального образования. Об этом информирует пресс-служба правительства области.

В прошлом году жители обратились к Алексею Дюмину и рассказали о протекающей кровле средней общеобразовательной школы № 2. Из-за многочисленных протечек часть помещений, в том числе учебные кабинеты, спортивный и актовый залы не использовались. Губернатор пообещал помочь, и поручил в кратчайшие сроки отремонтировать и кровлю, и поврежденные помещения.

После этого за счет средств фонда развития Тульской области «Перспектива» работы были выполнены. На капитальный ремонт кровли и установку новых оконных блоков на третьем этаже здания были направлены 5,3 млн рублей. Спонсоры помогли отремонтировать учебные классы, а за счет средств местного бюджета проведён текущий ремонт и дооборудована пожарная сигнализация.

В ходе посещения школы Алексей Дюмин убедился в функционировании всех ранее простаивавших помещений.

Директор учреждения Лилия Лобанова проинформировала главу региона о том, что в текущем году по проекту «Народный бюджет» еще одна часть оконных блоков будет заменена. Кроме того, в региональном бюджете предусмотрено 3 млн рублей на ремонт спортивного и тренажерного залов.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тёпло-Огарёвского района Андрею Фитисову проработать вопрос с дополнительным приобретением спортивного инвентаря и техническим оснащением спортивной площадки во дворе школы.

Губернатор убедился, что после ремонта функционируют и актовый зал, и столовая, и учебные кабинеты. Побывав в школьном музее, Алексей Дюмин рекомендовал районной администрации изыскать средства для того, чтобы расширить экспозицию музея и сделать помещение, в котором она находится более уютным.

Губернатор также посетил межпоселенческий Дом культуры посёлка Тёплое. В нём глава региона побывал в ходе своей первой поездки в район и обратил внимание на необходимость современного оснащения киноконцертного зала. 5 млн рублей потребовалось для закупки кинопроекционного и звуковоспроизводящего оборудования. Зал отремонтирован по всем современным требованиям, закуплены и установлены новые кресла.

Губернатор проконтролировал выполненные работы, поинтересовался многофункциональностью зрительного зала. Директор Дома культуры Наталья Короткова сообщила, что здесь проходит демонстрация фильмов в формате 3D и концерты. Посещаемость зала достаточно хорошая, а основная аудитория — молодые люди.

В ходе посещения ДК Алексей Дюмин побывал на репетиции народного фольклорного коллектива «Горница». Участники ансамбля рассказали о своих творческих успехах, а затем исполнили народное музыкальное произведение. Глава региона поблагодарил творческий коллектив за сохранение народных традиций, и пообещал, что солисты ансамбля получат в подарок новые концертные костюмы.

В Тёпло-Огарёвском районе Алексей Дюмин осмотрел местный парк, где в прошлом году выполнены масштабные работы по благоустройству. Глава администрации района Андрей Фитисов доложил: благодаря реализации проекта удалось отремонтировать пешеходные дорожки в парке, организовать освещение, установить скамейки и урны. Работы продолжатся. В этом году планируется создать велодорожки.

Кроме того, по «Народному бюджету» отремонтирована площадь перед Домом культуры, обновлены витражи главного учреждения культуры посёлка Тёплого, осуществлена укладка капитального покрытия для хоккейной коробки.

Губернатор поинтересовался исполнением и других поручений, которые были даны по итогам встречи с активом муниципального образования в марте прошлого года.

Руководитель районной администрации сообщил, что по программе газификации из 97 домовладений газ подведен к 60 домам. По вопросу замены котлов в местной котельной Андрей Фитисов пояснил, что администрация дважды объявляла аукцион на приобретение двух новых котлов, но конкурсы не состоялись ввиду отсутствия поставщика. В этом году смета на закупку теплового оборудования уточнена. Будет объявлен новый конкурс.

Также выполнено поручение главы региона о снятии обременения с участков сельскохозяйственного назначения. В настоящее время участки площадью 5757 га находятся в аренде сельхозтоваропроизводителей, что приносит дополнительный доход в местный бюджете в размере 42 млн рублей. Как заверил глава администрации, эти средства будут направлены на решение важных социальных проблем, в том числе на обновление котлов поселковой котельной.

Губернатор отметил, что администрация провела большую работу, но вместе с тем нельзя допустить сбавления темпов.

—Очень важно, чтобы социально-значимые задачи реализовывались с участием населения. Выходите к жителям, обсуждайте с ними наболевшие вопросы и совместно находите их конструктивное решение, — сказал в завершение встречи Алексей Дюмин.