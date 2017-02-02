Под Тулой директор управления ЖКХ присвоила 235 тысяч рублей

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Женщина по фиктивным платежным документам брала деньги из кассы предприятия.

Одоевскй районный суд вынес приговор бывшему исполнительному директору МУП ЖКХ 50-летней Ольге Налимовой. Он признал ее виновной в присвоении денег предприятия.

Женщина, возглавляя в поселке Славный Арсеньевского района МУП ЖКХ, на протяжении четырех месяцев брала в кассе под отчет деньги по фиктивным платежным документам.

Таким образом с конца марта по 26 июля 2016 года она присвоила 235 596 рублей.

Cуд приговорил ее к штрафу в 250 000 рублей.