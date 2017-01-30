Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
При пожаре в Узловой молодой человек получил ожоги
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности.
30 января в Узловой произошел пожар. О возгорании в квартире в двухэтажном жилом доме, расположенного на улице Энгельса, д. 8, в 11.51 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».
Пожарные приехали на место происшествия уже через минуту. Огонь был потушен в 11.59.
При пожаре пострадал молодой человек. 24-летний парень получил ожоги.
Также в результате происшествия в комнате размером 3×4 м сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
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