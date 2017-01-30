При пожаре в Узловой молодой человек получил ожоги

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности.

30 января в Узловой произошел пожар. О возгорании в квартире в двухэтажном жилом доме, расположенного на улице Энгельса, д. 8, в 11.51 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные приехали на место происшествия уже через минуту. Огонь был потушен в 11.59.

При пожаре пострадал молодой человек. 24-летний парень получил ожоги.

Также в результате происшествия в комнате размером 3×4 м сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.