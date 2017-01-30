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В Ясногорске прошли лыжные соревнования
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

В Ясногорске прошли лыжные соревнования

В состязаниях приняли участие более 160 учащихся из Тульской и Московской областей.

28 января на стадионе в Ясногорске состоялись лыжные соревнования, посвященные памяти сотрудника ФСБ России подполковника Сергея Владимировича Ишеева.

В соревнованиях приняли участие более 160 учащихся из Тульской и Московской областей.

По окончании соревнований призерам в 14 возрастных группах были вручены медали, кубки, грамоты и подарки.

 

7 апреля 2003 года Сергей Владимирович Ишеев погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Посмертно награжден орденом Мужества.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:19 +2
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