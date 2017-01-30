В Ясногорске прошли лыжные соревнования

Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

В состязаниях приняли участие более 160 учащихся из Тульской и Московской областей.

28 января на стадионе в Ясногорске состоялись лыжные соревнования, посвященные памяти сотрудника ФСБ России подполковника Сергея Владимировича Ишеева.

В соревнованиях приняли участие более 160 учащихся из Тульской и Московской областей.

По окончании соревнований призерам в 14 возрастных группах были вручены медали, кубки, грамоты и подарки.