Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.
В Ясногорске прошли лыжные соревнования
В состязаниях приняли участие более 160 учащихся из Тульской и Московской областей.
28 января на стадионе в Ясногорске состоялись лыжные соревнования, посвященные памяти сотрудника ФСБ России подполковника Сергея Владимировича
В соревнованиях приняли участие более 160 учащихся из Тульской и Московской областей.
По окончании соревнований призерам в 14 возрастных группах были вручены медали, кубки, грамоты и подарки.
7 апреля 2003 года Сергей Владимирович
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