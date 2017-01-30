Белёвец, убивший водителя ради угона машины, ждёт суда

В феврале 2016 года мужчина выстрелил в автовладельца из ружья, после чего спрятал труп и похитил автомобиль убитого.

В Тульской области завершено расследование уголовного дела28-летнего жителя Белёвского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Согласно информации пресс-службы областного Следственного комитета, в феврале 2016 года обвиняемы находился на берегу реки Ока. Он увидел стоящий автомобиль Mitsubishi и ранее не знакомого ему 34-летнего мужчину.

С целью угона машины обвиняемый выстрелил в жертву из имевшегося при себе охотничьего ружья, снаряженного дробью. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Преступник спрятал тело погибшего в кустах и скрылся. Похищенный автомобиль он перегнал для дальнейшей перепродажи в Рязанскую область, где оставил у своего знакомого.

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий следователями во взаимодействии с органами внутренних дел удалось выйти на след обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.