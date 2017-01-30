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Амурские следователи просят туляков помочь в розыске педофила

Амурские следователи просят туляков помочь в розыске педофила

В ноябре 2016 года мужчина надругался над несколькими несовершеннолетними девочками.

Следственными органами по Амурской области расследуется уголовное дело по факту совершения неустановленным лицом действий сексуального характера в отношении четырёх несовершеннолетних девочек. Преступления были совершены в ноябре 2016 года в городе Тында. Злоумышленник скрылся и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Со слов потерпевших составлен фоторобот предполагаемого преступника.

Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, азиатской внешности, рост 170−175 см, худощавого телосложения, узкий разрез глаз, узкие губы, волосы черного цвета с челкой средней длины на правую сторону.

В момент совершения преступлений был одет: джинсовые брюки темного синего либо черного цвета, пуховик с капюшоном черного (серого) цвета, вязанные перчатки, вязанная шапка черного цвета.

Просьба всем, кому что-либо известно об обстоятельствах совершения преступлений и местонахождении подозреваемого, сообщить по телефону: 8 (41656)4−73−28, 8 (4162)22−14−00 (следственное управление по Амурской области), либо по тел. 02.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:25 0
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