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Более двух часов пожарные тушили огонь на территории ООО «Белевский продукт»
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Более двух часов пожарные тушили огонь на территории ООО «Белевский продукт»

Для этого понадобилось семь пожарных расчетов.

29 января в 5.49 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в строении, расположенном в Белёве на ул. Спортивной. Это оказалась территория предприятия ООО «Белёвский продукт».

На место происшествия в 5.51 прибыли семь пожарных расчетов. Огонь удалось потушить лишь в 8.18.

При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия строение выгорело изнутри. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области. Причина возгорания устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:48 0
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