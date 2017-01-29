Более двух часов пожарные тушили огонь на территории ООО «Белевский продукт»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Для этого понадобилось семь пожарных расчетов.

29 января в 5.49 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в строении, расположенном в Белёве на ул. Спортивной. Это оказалась территория предприятия ООО «Белёвский продукт».

На место происшествия в 5.51 прибыли семь пожарных расчетов. Огонь удалось потушить лишь в 8.18.

При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия строение выгорело изнутри. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области. Причина возгорания устанавливается.