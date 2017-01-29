В 2016 году более четырех тысяч водителей попались пьяными за рулем

Кроме того, 88 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков подвел итоги работы за 2016 год.

В нашем регионе в прошлом году аварии происходили, в основном, по трем причинам: нарушение скоростного режима, пьяное вождение и выезд на встречную полосу.

В 2016 году в Тульской области пресечено около 4600 административных нарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, 88 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Печальная статистика в регионе по детскому дорожно-транспортному травматизму - в ДТП по вине взрослых погибли 16 детей до 16 лет. Из них в качестве пассажиров погибли 10 человек, пять - в качестве пешеходов и один велосипедист. В некоторых ДТП дети находились в удерживающих устройствах, но, к сожалению, их это не спасло.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды для снижения аварий в регионе. Так, в 2016 году было пресечено свыше 22 тысяч нарушений ПДД пешеходами. Порядка 1200 пешеходов привлекли за отсутствие светоотражающих элементов вне населенных пунктов. Более 200 человек были доставлены в райотделы полиции в нетрезвом виде.

Кроме того, проводились рейды, связанные с перевозкой детей без удерживающих устройств. Было зафиксировано более шести тысяч нарушений. Несмотря на то, что за указанное нарушение предусмотрен штраф, родителей это не пугает. Они продолжают перевозить детей без детского автокресла.