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Туляков приглашают на фестиваль наряженных санок «Сани-day»

Туляков приглашают на фестиваль наряженных санок «Сани-day»

Фестиваль пройдет в Белоусовском парке 29 января.

В этот день участникам фестиваля необходимо поразить жюри и всех посетителей максимально затейливым, креативным и тематическим украшением своего средства передвижения.

Принять участие в «Сани-day» могут все желающие. Зарегистрироваться на фестиваль можно отправив заявку на почту tulskie-parki@tularegion.ru. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также контактные данные. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4872)-25−81−81.

Фестиваль пройдет 29 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова. Начало мероприятия в 12.00.

Участие в состязаниях бесплатное.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:40 +1
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Место
ТулаЦПКиО имени Белоусова

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