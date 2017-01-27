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На Калужском шоссе сгорела «Лада Приора»

На Калужском шоссе сгорела «Лада Приора»

У автомобиля выгорел салон и сгорели колеса.

26 января 2017 года в 18.48 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора» находившегося на Калужском шоссе в Туле. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5.

Прибыв на место происшествия в 18.55, пожарные потушили огонь к 18.58. Пострадавших нет.

В результате происшествия у автомобиля выгорел салон и сгорели задние колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:54 0
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