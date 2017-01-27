Смерть ребенка от пневмонии в Новомосковске: врачи не приняли мер, чтобы спасти школьника

Напомним, 23 января в Новомосковске в квартире по месту своего жительства скончался 10-летний мальчик. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от пневмонии.

По результатам проведенной по данному факту проверки следователи возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в период с 15 по 20 января врачи ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», оказывавшие мальчику медицинскую помощь на дому, не приняли каких-либо мер по установлению точного диагноза заболевания ребенка.

Медработники недооценили тяжесть состояния мальчика, лишив его тем самым возможности оказания стационарной помощи в больнице.