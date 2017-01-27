Туляки задолжали за газ 130 млн рублей

В 2016 году более 2,5 тысяч абонентов остались без газа за долги.

По данным поставщика газа - ООО «Газпром межрегионгаз Тула» на 1 января 2017 года просроченная задолженность населения Тульской области за потребленный газ составила 130 млн рублей. В списке должников числятся 43 тысячи абонентов.

За 2016 год специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и представители службы судебных приставов провели свыше 100 совместных рейдов. В ходе мероприятий приставы описывали и арестовали имущество должников, а специалистами газовых служб осуществлялось отключение должников от системы газоснабжения. Помимо данных мероприятий, газовиками во всех районах области проводилась планомерная претензионно-исковая работа и мероприятия по прекращению подачи газа должникам совместно с сотрудниками полиции.

В результате без газа в 2016 году остались 2 775 абонентов, имеющих просроченные долги за газ на общую сумму 28 млн рублей.

В настоящее время 8,5 млн рублей долга уже погашены. Должникам за газ пришлось дополнительно оплатить расходы по восстановлению газоснабжения и пени, начисленные за просрочку платежа.

В числе районов с наибольшей суммой задолженности населения за газ остается Щекинский район, жители которого задолжали 10,5 млн рублей, население Новомосковского района с общей суммой долга 9,5 млн рублей, а также жители областного центра – большой Тулы, задолженность за газ которых превышает 51 млн рублей.

Совместная плановая работа специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и представителей правоохранительных органов по отключению злостных неплательщиков от сети газоснабжения продолжается и в 2017 году. Уже получены судебные решения о допуске судебных приставов и газовиков в квартиры и дома злостных неплательщиков, так что отсидеться за закрытой дверью и высоким забором должникам не удастся.

Во избежание совершения судебными приставами исполнительных действий по принудительному доступу в жилое помещение по решению суда для прекращения подачи газа, поставщик газа рекомендует добровольно оплатить задолженность за газ до решения суда по обеспечению доступа в жилое помещение.