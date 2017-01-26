Управляющая компания подарила тулякам опасный пандус-инвалид?

Жители одного из домов по Красноармейскому проспекту пожаловались Myslo на страшный подарок жилищников.

В редакцию Myslo обратился туляк Павел Парфенов:

– Вот такое убожество подарила нам управляющая компания, на этом можно быстрее убиться, чем коляску поднять или спустить! Интересно, чем руководствуются люди, когда такое делают???

Несколько ступенек проще преодолеть, перетащив коляску с ребенком «на себе», чем вот по такому сооружению.

Сварная конструкция снабжена всего одной «рельсой», по которой может ехать колесо.

– Зачем это вообще сделали? – возмущался туляк.

Павел попросил дать ему официальный ответ на нашем портале.

В управляющей компании ООО «Жилцентр», которая обслуживает дом, попросили Myslo успокоить читателей: работы только начаты и будут завершены до конца недели. Тогда и будем судить о качестве конструкции.