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Спасатели провели для алексинских школьников мастер-класс по спасению на воде зимой
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Спасатели провели для алексинских школьников мастер-класс по спасению на воде зимой

Мероприятие проходило в рамках подготовки учащихся 10−11 классов к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

24 января 2017 года личным составом алексинского инспекторского участка № 1 ФКУ «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области» совместно с водолазной группой специализированной пожарно-спасательной части был проведен мастер-класс по теме: «Спасение людей на воде в зимний период времени. Действия при чрезвычайных ситуациях на воде».

Как информирует пресс-служба областного управления МЧС, мероприятие проходило в рамках подготовки учащихся 10−11 классов школ Алексина к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

Ребята познакомились с судном на воздушной подушке «Хивус 10», которое используется при патрулировании и оказании помощи на воде. Так же они отработали спасение человека, провалившегося под лед, при помощи конца Александрова и спасательного круга.

Школьники к практическому занятию отнеслись серьезно. Все внимательно слушали сотрудников МЧС и задавали много вопросов. Отдельной темой для разговора стало самоспасение и существующие для этих целей приспособления.

В итоге все остались довольны открытым уроком. Спасатели считают, что полученные знания помогут ребятам в жизни, при этом обезопасят их от несчастных случаев на воде, а так же помогут достичь высоких результатов на региональном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:30 0
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