В Туле впервые состоится фестиваль хобби и рукоделия от «Леонардо»
3-5 февраля в Туле в ТРЦ «Макси» пройдёт фестиваль «Радость творчества», на который приглашаются все, от мала до велика!
С пятницы по воскресенье, с 11.00 до 20.00, детей и взрослых будут учить строить замки из 3D-пазлов, делать картины из ткани, рисовать красками и мастихином, расписывать платки, делать бижутерию, открытки, мягкие игрушки, амулеты, а также шить, вязать, вышивать и, конечно, будут развлекать!
Участники мастер-классов под чутким руководством мастеров смогут сделать потрясающие подарки ко Дню святого Валентина, 23 Февраля, 8 Марта и другим праздничным поводам. А отдохнуть от трудовых подвигов можно будет на творческих переменках – развлекательная программа для взрослых и детей восстановит силы и зарядит творческой энергией!
Приходите на фестиваль «Леонардо»
3-5 февраля в ТРЦ «Макси»
(ул. Пролетарская, 2) –
интересных занятий хватит на всех.
Вход свободный! Подробнее.