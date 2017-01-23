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В Туле мужчина обокрал соседку по общежитию

В Туле мужчина обокрал соседку по общежитию

Он вынес золотые украшения на 22 тысячи рублей.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже из жилища. По предварительным данным, злоумышленник вскрыл замок входной двери в комнату своей соседки по общежитию в Привокзальном округе. Из помещения вор унес золотые украшения, принадлежащие 40-летней хозяйке комнаты — серьги, обручальное кольцо и два браслета. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 22 тысячи рублей.

Чтобы раскрыть данное преступление, сотрудники полиции проверяли ранее судимых лиц, склонных к кражам и проживающих поблизости. Полицейские установили причастность к хищению 46-летнего соседа потерпевшей. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились. Мужчина признался полицейским в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:57 +1
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