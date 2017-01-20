В Туле на улице Галкина мужчина попал под колеса ВАЗа

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле 19 января в 9.45 на улице Галкина (напротив дома № 2) 33-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбил пешехода.

47-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешим участникам дорожного движения, что согласно ПДД РФ пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным. При их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.