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В Туле на улице Галкина мужчина попал под колеса ВАЗа
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Галкина мужчина попал под колеса ВАЗа

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В Туле 19 января в 9.45 на улице Галкина (напротив дома № 2) 33-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбил пешехода.

47-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. 

Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешим участникам дорожного движения, что согласно ПДД РФ пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным. При их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Прежде,чем сделать шаг на дорогу, убедитесь в свой безопасности — оцените расстояние до приближающихся транспортных средств. Сокращая свой путь, вы рискуете сократить свою жизнь!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 +2
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