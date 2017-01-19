новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области в пожарах пострадали четыре человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

За сутки в Тульской области в пожарах пострадали четыре человека

Трое госпитализированы, 77-летняя женщина погибла.

18 января в Тульской области произошло три пожара, в которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

 

В Новомосковске в 22.08 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в квартире на четвертом этаже в пятиэтажке, расположенной на улице Вахрушева, 34.

Через восемь минут пожарные прибыли на место происшествия. С огнем справились в 22.19.

При пожаре пострадали 55-летняя женщина и 25-летний мужчина. Пожарные помогли им выбраться из горящей квартиры.

В результате происшествия в комнате сгорел диван с постельными принадлежностями. Причина пожара устанавливается.

 

В Туле вечером загорелась квартира на втором этаже в четырехэтажном жилом доме (улица Металлургов, 6). В 20.20 об этом сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные приехали в 20.24, через четыре минуты пожар был потушен.

В пожаре погибла 77-летняя женщина.

В результате происшествия выгорела кухня. Причина пожара устанавливается.

 

В 20.13 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Тула, ул. Маршала Жукова, 8-а.

Чтобы справиться с пожаром, огнеборцам понадобилось три минуты.

В результате происшествия 76-летняя женщина отравилась угарным газом. 


В комнате сгорели мебель и постельные принадлежности на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшиепогибли на пожаре

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юрий Андрианов отчитал глав муниципальных образований за некачественную уборку снега
Юрий Андрианов отчитал глав муниципальных образований за некачественную уборку снега
В первый трудовой день туляк украл дорогое оборудование своей компании
В первый трудовой день туляк украл дорогое оборудование своей компании
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика