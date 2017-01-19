За сутки в Тульской области в пожарах пострадали четыре человека
Трое госпитализированы, 77-летняя женщина погибла.
18 января в Тульской области произошло три пожара, в которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
В Новомосковске в 22.08 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в квартире на четвертом этаже в пятиэтажке, расположенной на улице Вахрушева, 34.
Через восемь минут пожарные прибыли на место происшествия. С огнем справились в 22.19.
При пожаре пострадали 55-летняя женщина и 25-летний мужчина. Пожарные помогли им выбраться из горящей квартиры.
В результате происшествия в комнате сгорел диван с постельными принадлежностями. Причина пожара устанавливается.
В Туле вечером загорелась квартира на втором этаже в четырехэтажном жилом доме (улица Металлургов, 6). В 20.20 об этом сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».
Пожарные приехали в 20.24, через четыре минуты пожар был потушен.
В пожаре погибла 77-летняя женщина.
В результате происшествия выгорела кухня. Причина пожара устанавливается.
В 20.13 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Тула, ул. Маршала Жукова, 8-а.
Чтобы справиться с пожаром, огнеборцам понадобилось три минуты.
В результате происшествия 76-летняя женщина отравилась угарным газом.
В комнате сгорели мебель и постельные принадлежности на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается.