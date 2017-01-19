За сутки в Тульской области в пожарах пострадали четыре человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

18 января в Тульской области произошло три пожара, в которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

В Новомосковске в 22.08 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в квартире на четвертом этаже в пятиэтажке, расположенной на улице Вахрушева, 34.

Через восемь минут пожарные прибыли на место происшествия. С огнем справились в 22.19.

При пожаре пострадали 55-летняя женщина и 25-летний мужчина. Пожарные помогли им выбраться из горящей квартиры.

В результате происшествия в комнате сгорел диван с постельными принадлежностями. Причина пожара устанавливается.

В Туле вечером загорелась квартира на втором этаже в четырехэтажном жилом доме (улица Металлургов, 6). В 20.20 об этом сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные приехали в 20.24, через четыре минуты пожар был потушен.

В пожаре погибла 77-летняя женщина.

В результате происшествия выгорела кухня. Причина пожара устанавливается.

В 20.13 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Тула, ул. Маршала Жукова, 8-а.

Чтобы справиться с пожаром, огнеборцам понадобилось три минуты.

В результате происшествия 76-летняя женщина отравилась угарным газом.



В комнате сгорели мебель и постельные принадлежности на площади 4 кв. м. Причина пожара устанавливается.